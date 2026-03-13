13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比510円安の5万3590円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3786.4円に対しては196.4円安。出来高は3万1946枚となっている。 TOPIX先物期近は3606ポイントと前日比7.5ポイント安、現物終値比24.91ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53590-5