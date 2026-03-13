侍ジャパンの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、米フロリダ州マイアミで記者会見に臨み、14日（同15日）に行われる「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の準々決勝ベネズエラ戦に向けて意気込みを語った。 ■「投打でレベル高い」と印象語る ベネズエラのオマール・ロペス監督は、日本戦に左腕レンジャー・スアレス投手（レッドソックス）を先発させることを明言。大谷は昨年のポス