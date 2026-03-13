俳優の本田翼が13日、都内で行われた『TOKYO CREATIVE SALON』オープニングイベントに登壇した。【写真】きれい！純白衣装で上品に微笑む本田翼東京の良さを問われた本田は「日本全体でも思うことですが、どんどん使いやすくなり、便利になっていっているなと感じるんです。『もっとこうなったらいいな』を重ねて、進化を遂げているなと」と感心。「海外によく行かせてもらうのですが、やはり日本って使いやすい、清潔、きれい