子どもから大人まで幅広い層から人気のキャラクター「すみっコぐらし」の初の大規模体験型イベントが、３月１３日から札幌市の商業施設で始まります。サッポロファクトリーで開幕するのは「すみっコぐらしわくわくパーク」です。「すみっコぐらし」は子どもから大人まで幅広い層に人気のキャラクターです。「すみっコぐらし」初の大規模体験型イベントで、好きなパーツを選んでオリジナルキー