岡田将生が主演を務めるTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（4月17日スタート毎週金曜後10：00）のポスタービジュアルと追加キャストが解禁された。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖