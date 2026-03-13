ファミリーマートは13日、人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のリリース5周年を祝し、「ファミマで祝おう！ウマ娘5周年！」コラボレーションキャンペーンを15日から順次全国のファミリーマート約1万6400店舗にて実施することを発表した。【写真】美味そう！はちみつパン＆センス抜群な缶バッジファミマ×ウマ娘の商品キャンペーンではゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の5周年を記念して、全5種類の“美味（ウマ）