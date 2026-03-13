RIIZEのSHOTARO RUSHBALLのKYOKAが出演するTOYOTA「Drive Your Teenage Dreams.」HIACE DANCE SESSIONメイキングムービーが、きょう13日に公開された。【動画】RIIZE・SHOTAROとRUSHBALL・KYOKA、初共演の舞台裏TOYOTA「Drive Your Teenage Dreams.」HIACE DANCE SESSIONは、トヨタ自動車がSTARBASEと立ち上げた、車の新しい楽しみ方を生み出していくプロジェクト『Drive Your Teenage Dreams.（以下DYTD）』の中の取り組みの