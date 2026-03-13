オーディオ関連製品などを手がけるナガオカトレーディング（東京都渋谷区）は、アウトドアデジタル製品ブランド「movio」から、コンパクトデジタルカメラ「MSL600」を2026年3月13日から順次発売する。レトロテイストの写真が撮れるエフェクト機能など搭載厚さ9.5ミリの軽量薄型ボディで、ポケットやカバンなどに入れて持ち運びしやすい。「オートフォーカス機能」を備え、デジタルズーム4倍まで拡大可能。「レトロエフェクト機能」