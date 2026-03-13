読売テレビアナウンサー5人による初めての試み『恋の朗読会』が21日午後4時から、大阪・中央区の同局本社で開催する。【画像】特技のイラストを披露した増田陽名アナ参加するのは、立田恭三・諸國沙代子・佐藤佳奈・大野晃佳・増田陽名の各アナウンサー。「美と健康」をテーマにしたイベント『WELL BE POP!!』の中で、本社ステージの企画としてお披露目することになった。今回の企画の発案者は立田アナ。「以前から朗読に挑