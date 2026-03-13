元プロレスラーの坂田亘さん（53）が、妻で俳優の小池栄子（45）に53歳の誕生日を祝ってもらう様子を公開した。【映像】坂田亘、妻・小池栄子とのプライベート2ショット（複数カット）2007年8月に結婚した2人。坂田さんのInstagramでは、ハワイ旅行を満喫する姿やボトルを手に寄り添いあう2ショットなどを公開し、「美男美女。憧れのご夫婦です！」「貴重な2ショット！」などと、話題になっていた。坂田亘さん、妻・小池栄子に