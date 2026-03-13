「犯行現場」というコメントと共に投稿された猫の動画が、SNSで話題となっている。【映像】水道レバーを操る様子（実際の映像）動画に映っているのは猫の「えるる」くん（7カ月）。 再生してみると…水道のレバーを口にくわえて、しっかりと引き上げるえるるくん。水が勢いよく出てしまっている…。実はこの1週間ほど前、夜中に水が出ていることがあり、飼い主（@nyantarochanxx）は「たまたま当たった