12日、銃撃事件が発生した米南部バージニア州ノーフォークのオールド・ドミニオン大に駆けつけた警察官ら（AP＝共同）【ワシントン、ニューヨーク共同】米南部バージニア州の大学で12日、銃撃事件があり1人が死亡、2人が負傷した。容疑者の男は死亡した。連邦捜査局（FBI）は、男が過激派組織「イスラム国」（IS）に関与したことがあるとして、テロ事件とみて捜査。中西部ミシガン州では武装した男が乗った車がシナゴーグ（ユダ