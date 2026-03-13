3月6日に開幕したF1™の2026年シーズン。動画配信サービスで人気のドキュメンタリーシリーズや、ブラッド・ピット主演の映画「F1」などをきっかけに、F1に興味を持ち始めた人も多いかもしれない。しかし、いざ観戦しようとすると専門用語やルールが難しく感じられることもあるだろう。そこで今回は、F1初心者でもスムーズに楽しめるように、レースの基本的なルールと全11チームと22人のドライバーを紹介する。26年は11チーム