アメリカのトランプ政権は12日、高騰する原油価格を引き下げるため、ロシア産の原油への制裁を緩和すると発表しました。中継です。ウクライナ侵攻を続けるロシアの資金源を絶つために導入した制裁の緩和にまで手をつけざるを得ないほど、トランプ大統領が追い込まれているといえます。トランプ政権は12日、制裁対象としてきたロシア産の原油のうち、船舶で輸送中のものについては各国が購入することを一時的に認めると発表しました