タレント・いとうあさこ（55）が12日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。スーパーでの買い物で困ることを明かした。同番組には、女優の草刈民代がゲスト出演した。今年60歳になった草刈は「年を重ねるって意外と悪くないというか、楽しめることが増えてくる」と告白。「できないことはできないって認めちゃってもいい。それができるのは60が境だと思う」と、自身の年齢への思いを語った。これを受け