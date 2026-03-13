【UEFAカンファレンスリーグ】シグマ・オロモウツ 0−0 マインツ（日本時間3月13日／アンドルーヴ・スタディオン）【映像】佐野の「3連続デュエル勝利」（実際の様子）マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、武器とする球際の攻防で驚きのプレーを見せた。わずか6秒間で3つのデュエルを争い、マイボールにしてカウンターの起点を作っている。マインツは日本時間3月13日、UEFAカンファレンスリーグのベスト16・ファースト