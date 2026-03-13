山陽新幹線は１３日、ＪＲ小倉駅構内の架線にビニールが引っ掛かったため、午後０時５５分時点で下り線が新大阪―博多、上り線が博多―広島駅間で運転を見合わせている。ＪＲ西日本によると、東京発博多行きの「のぞみ１０３号」の運転士が発見し送電を停止する作業を実施、安全確保のため同１１時３分から博多―新下関間で停電を発生させた。ビニールはその後、風で飛んでいったというが車両確認の作業が続いているという。