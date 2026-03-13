12日のニューヨーク市場では、国際取引の指標となる原油の先物価格が、一時１バレル＝98ドル台に上昇し、再び100ドルに接近しました。IEA（国際エネルギー機関）は最新の報告書で、ホルムズ海峡の封鎖などで史上最大の供給途絶が引き起こされ、中東の湾岸諸国の石油生産は、世界の需要の約1割にあたる量が減少したとしていて、危機感を示しています。影響が直撃しそうなのが、転居シーズンを迎えた引っ越し業界です。3月が年間で最