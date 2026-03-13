準々決勝カード確定、強打国や初進出国が激突日本時間12日に各プールの第1次ラウンドが終了し、準々決勝に進出する8チームが出揃った。第1回大会から6大会連続で1次ラウンドを突破したチームが並ぶ一方、6回目の出場で初めて8強入りしたチームもあり、各カードとも激戦が予想される。2009年以来、4大会ぶりに1次ラウンドを突破した韓国は、プールDを全勝で1位通過したドミニカ共和国と対戦する。フアン・ソト外野手、ブラディ