東京ドームで1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は、東京ドームでの1次ラウンド（R）・プールCを4戦全勝で突破した。来日していた米放送局の実況担当者は、「広告やタイアップ投稿でもない……」として、日本製との別れを惜しんだ。米放送局「FOXスポーツ」でWBCの実況を務めたのはスティーブン・ネルソン氏。来日し、東京ドームでの大谷翔平らの躍動を熱く伝