1.ゆっくりとした「まばたき」 猫と視線が合ったとき、ゆっくりと目を細めたり、数秒間まばたきをしたりしてくれるなら、それは飼い主に対して深い信頼と愛情を伝えています。 猫の世界では、目をじっと見つめることは「敵意」や「威嚇」を意味することが多いため、あえて目を閉じるのは「あなたを信じているから、攻撃しなくても大丈夫だよ」というリラックスした意思表示なのです。 初めて猫を飼う人は、自分からも優