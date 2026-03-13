愛知県豊明市で12日、交差点で原付バイクと乗用車が衝突する事故があり、意識不明で病院に運ばれていた、原付バイクを運転していた男性が死亡しました。12日午後5時40分ごろ、豊明市沓掛町の市道が交わる交差点で、原付バイクと乗用車が出合い頭に衝突しました。原付バイクを運転していたのは、東郷町に住む派遣社員・松永祐二さん(65)で、意識不明の状態で病院に運ばれましたが、およそ5時間後に死亡しました。乗用車を運