冬の間は通行止めとなっている「伊吹山ドライブウェイ」で、春の行楽シーズンの営業再開に向け、除雪作業が進められています。岐阜県と滋賀県にまたがる伊吹山ドライブウェイは、標高1377メートルの山頂付近まで車で行ける有料道路で、雪の影響で去年11月25日から通行止めになっています。営業再開に向けて2月24日から除雪作業が始まり、13日朝は標高1145メートル付近でショベルカーなどを使った作