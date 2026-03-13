関東周辺のスキー場では、今週末14日(土)と15日(日)は雲が広がる所があるものの、軽井沢など晴れる所が多いでしょう。ただ、気温は低く、朝晩は厳しい冷え込みが続きそうです。ゲレンデでは紫外線対策や万全な寒さ対策が必要です。週末(14日15日)は晴れる所が多い紫外線対策を14日(土)は関東周辺の多くのスキー場で雲の広がる所もありますが、晴れる所が多くなりそうです。苗場や白馬八方尾根では雲が多く、日中でも気温は氷点下