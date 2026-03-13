睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に呼吸が何度も止まってしまう病気であり、血液中の酸素不足や睡眠の質の悪化によって日中の眠気や倦怠(けんたい)感、内臓の合併症などを引き起こします。そんな睡眠時無呼吸症候群の治療に、既存の抗てんかん薬であるオスポロット(スルチアム)が役立つ可能性があると、約300人の睡眠時無呼吸症候群患者を対象にした臨床試験で示されました。Sultiame once per day in obstructive sleep apnoea (FLOW):