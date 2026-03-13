ネパールについて理解を深めてもらおうと、3月12日に高知県四万十町の小学校で留学生が特別授業をおこないました。12日に四万十町の影野小学校で行われた特別授業は、龍馬学園で自動車整備を学んでいるネパール出身のカナル・ジーブラズさんが講師となり、ネパールの生活や文化、日本とのつながりについて紹介しました。ジーブラズさんが高知へ来たのは、高知に留学していた兄のカナル・ケサブさん