ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第5話が11日に放送。第5話では、次回の「3rdモテVOTE」について「投票できるのは3票から2票になる」「男女2人ずつ計4人が脱落する」という残酷なルールが発表され、生き残りをかけた激しい駆け引きと、“本命”をめぐる新たな恋が急展開を迎えた。【写真】AKB美女を落とすためにイケメン俳優がキス連発『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼