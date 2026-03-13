ディズニーストアのオリジナルキャラクター「UniBestiez（ユニベスティーズ）」シリーズの第3弾として、後ろ姿や毛並みが「チップ」と「デール」によく似た、いたずら好きなトリが仲間入り！新キャラクター「ピック バード」と「エラ バード」のぬいぐるみや、キャラクターをデザインしたグッズがラインナップされます☆ ディズニーストア「UniBestiez（ユニベスティーズ）」第3弾「チップ＆デール」ピック バード／エラ バー