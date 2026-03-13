ラストツアーは北海道から始まります。人気アイドルグループ「嵐」のラストツアー、札幌公演を皮切りにきょうから始まります。午前5時すぎ、会場周辺では渋滞の緩和のための交通規制が敷かれました。一方、ファンは開演の午後6時を前に、続々と集まり始めています。嵐ファン「雪が心配だったが来れてよかった。もう終わってしまうのがさみしい」ツアー期間中、地下鉄やJRなども臨時便を出して対応します。