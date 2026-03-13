記者会見する女児の父親の川原冨由紀さん＝13日午前、福岡市長崎県諫早市で2001年に殺害された小学1年の女児＝当時（7）＝の遺族が、民事訴訟で2度支払い命令が確定した損害賠償金約7千万円が払われていないとして、請求権の時効更新のため、殺人罪などで無期懲役が確定した受刑者（48）に同額の支払いを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は13日、請求通り支払いを命じた。樺山倫尚裁判官は判決理由で「被告は弁論に出頭せず、陳述