富山市の富岩運河環水公園の駐車場が、きょうから有料になりました。きょうから有料化されたのは、富岩運河環水公園にある4つの駐車場です。基本料金は1時間までが無料ですが、それ以降は30分ごとに110円かかり、1日の最大料金も設けています。観光客「山形から（観光で）来たが、入ったら、無料と聞いてたのに有料になってるって」公園の駐車場をめぐっては、長時間の駐車などにより慢性的な混雑が課題となっていました。