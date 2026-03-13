今月7日、富山市の国道8号の交差点で親子2人が死亡した事故で、警察はきょう容疑者立ち会いのもと事故現場で実況見分をしました。危険運転致死の疑いで逮捕・送検されたのは舟橋村舟橋の会社員・杉林凌容疑者（26）で、きょう午前、警察は、容疑者立ち会いのもと事故現場で実況見分を行いました。杉林容疑者は後部座席から、現場の様子を確認しました。この事故は今月7日の早朝、富山市八町の国道8号交差点で杉林容疑者が運転する