世界各国に被害をもたらしているカンボジアの国際詐欺拠点の内部にJNNのカメラが入りました。日本人の個人情報や日本語のマニュアルなども大量に見つかっています。JNNのカメラが入ったのは、タイとカンボジアの国境地帯にある国際詐欺拠点です。去年発生した両国の軍事衝突で、タイ軍がカンボジア側の支配地にあった詐欺拠点を制圧し、今回、その内部を一部メディアに公開しました。記者「こちらの部屋は、中国の警察署を模したニ