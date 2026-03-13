ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告（43）の初公判が13日、東京地裁で行われた。20枚の傍聴券を求めて約300人が集結した。黒のスーツ姿で出廷した斉藤被告は「同意してくれていると思った」と起訴内容を否認し、無罪を主張した。職業を尋ねられると「芸人です」と答えた。起訴状によると、2024年7月30日午前、東京都新宿区