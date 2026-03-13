愛知県教育委員会は、公立高校入試・全日制課程 第2次選抜の志願者数を発表しました。第2次選抜は、合格者が募集人員に満たなかった公立高校（77校1校舎 110学科 3285人）で行われます。 【全校掲載】愛知県公立高校 全日制課程・第二次選抜の志願者数〈一覧はこちら〉 13日（金）の午前9時～午後3時まで志願変更を受け付けたのち、最終的な志願者数が確定します。 【第2次選抜の日程】3月13日（金）：志願変更受付（午前