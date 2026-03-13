木原稔官房長官は13日の会見で、フランスのマクロン大統領と、インドネシアのプラボウォ大統領が、月末から相次いで日本を訪問すると発表しました。マクロン大統領は3月31日から4月2日まで日本を訪問し、天皇皇后両陛下と会見するほか、高市総理大臣と首脳会談を行う予定です。フランスは今年のG7＝主要7か国の議長国で、両首脳は6月に予定されているG7サミットに向けて、連携を確認する見通しです。また、インドネシアのプラボウ