去年2月、岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災。その後も各地で林野火災が相次ぎました。こうした状況をうけ、県内の市町村では林野火災の危険性に応じて「林野火災注意報」や「林野火災警報」を発令するよう運用されてきました。県は、こうした市町村ごとの発令状況を3月12日から、県のホームページで公表を始めました。降水量が少なく、乾燥した状況では「林野火災注意報」、さらに強風注意報が発表された場合に