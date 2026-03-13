13日未明、新潟市東区で住宅一棟が焼ける火事がありました。焼け跡から一人の遺体が見つかっていて、火事のあと、この家に住む30代の女性と連絡が取れていません。火事があったのは、新潟市東区有楽2丁目の遠藤美香さんの住宅です。警察や消防によりますと、13日午前4時半過ぎ「隣の家から火が見えます」と近所の人から119番通報がありました。消防車両10台が出動して消火活動が行われ、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、