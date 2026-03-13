アイントラハト・フランクフルトに所属するドイツ代表DFナムディ・コリンズが、自身の去就について語っている。ドルトムント下部組織出身のコリンズは、2023年夏にフランクフルトへ完全移籍。高いアスリート能力と卓越したスピードを活かした対人守備と、精度の高いビルドアップ能力を武器に今季はここまでブンデスリーガ22試合に出場している。昨年9月にはドイツ代表デビューを果たしたコリンズにはアーセナルやリヴァプールなど