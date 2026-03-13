ジャルパックは、海外オプショナルツアーを特別価格で提供する「びっくりオプション」を販売している。対象方面はハワイ、南・東南アジア（タイ・ベトナム）、東アジア（台北）。商品の一例は、シェラトン・プリンセス・カイウラニ内「スプラッシュバー」コンチネンタルブレックファストミールクーポンが1,000円、世界遺産半日アユタヤ遺跡めぐりが5,800円、台北半日市内観光中正紀念堂＆永康街エリアコースが3,000円など。販