エアロKは、帯広〜ソウル/仁川線を3月29日から運休する。同路線は2025年11月11日から火・土曜の週2往復を運航している。機材は180席を配置したエアバスA320型機を使用している。所要時間は帯広発が3時間20分、ソウル/仁川発が2時間半。同社が運航している帯広〜清州線は、月・水・金・日曜の週4往復を3月29日以降も継続する。■ダイヤRF357帯広（15：20）〜ソウル/仁川（18：40）／火・土（〜3月28日）RF358ソウル/仁川（11：5