札幌市立の中学校９５校と義務教育学校２校は３月１３日が卒業式です。式には在校生も参加して門出の日を祝い、卒業生が新たな一歩を踏み出しました。札幌の山鼻中学校の卒業式には、卒業生と在校生のほか保護者が参加し、校長から卒業証書が手渡されました。２０２６年の札幌の市立中学校の卒業予定者数は１万４８０９人で、２０２４年度より３１人多いということです。（卒業生代表）「私たちはこれからまた新たなスタート