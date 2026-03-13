２０２６年１月、札幌市内のアパートに侵入し、女性に性的暴行を加え逃走していた男が逮捕・送検されました。不同意性交などの疑いで逮捕・送検されたのは、中島邦博容疑者（４９）です。中島容疑者は２０２６年１月、札幌市中央区のアパート一室に侵入し、住人の２０代女性に対し性的暴行を加えたうえ、スマートフォンなどを奪った疑いがもたれています。警察によりますと、中島容疑者は窓ガラスを割って室内に