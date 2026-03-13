チャットAIのClaudeに「会話中にインタラクティブな図を生成する機能」が追加されました。ユーザーはClaudeに元素周期表などの作成を頼むことが可能で、文章の説明だけでは分かりにくい事柄が理解しやすくなります。Claude builds interactive visuals right in your conversation | Claudehttps://claude.com/blog/claude-builds-visualsClaude can now show you - YouTubeインタラクティブな作図機能は無料プランのユーザーでも