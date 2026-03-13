ＤｅＮＡは１３日、横浜スタジアムで必勝祈願を行った。客席からファンも参加する中、南場智子オーナーや相川亮二監督、選手やチームスタッフ、球団・球場職員らが参加。横浜総鎮守である伊勢山皇大神宮から神職を招き、祈願した。祈願祭終了後には、勝利への強い決意を文字として掲げるべく、書道家による力強いパフォーマンスが展開され「必勝」の２文字が揮毫（きごう）された。選手会長の東克樹投手は「今年、新たなチー