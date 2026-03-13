与党の自民党と日本維新の会は13日、来年度予算案の採決に踏み切り衆議院を通過させる方針です。野党は強く反発しています。衆議院では議席の4分の3を占める巨大与党は、異例のスピードで予算案の審議を終わらせる構えですが少数与党となる参議院ではこの強硬姿勢が裏目に出るとの見方も出ています。野党の中道改革連合、参政党、チームみらい、共産党の4党は、自民党の坂本予算委員長が締めくくりの質疑を行うことを委員長権限で