新年度予算案をめぐり、きょう衆議院での通過を目指す与党側と、予算委員長の解任決議案を提出した野党側の攻防が激しくなっています。国会内から中継です。与党側の強硬姿勢に、中道改革連合の小川代表は先ほど、「乱暴な国会審議に抗議する」と怒りを露わにしました。中道改革連合小川淳也 代表「一連の強硬な国会運営は異常なことであり、後世に引き継ぐには恥ずかしい歴史を刻んだということにならざるを得ない」中道な