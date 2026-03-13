ロックバンド・LUNA SEAのベーシスト・J（55）が12日、自身のSNSを更新。同日に東京・有明アリーナで開催された、2月17日に56歳で亡くなったドラマーの真矢さん死去後初となるステージを終え、真矢さんへメッセージをつづった。【写真】「かっこいいやつらめ」生前の真矢さんが投稿した、J＆INORANのステージショットこの日の公演は、チケットは完売していたが、会場に来られない多くのファンの声に応える形で緊急生配信も実施