愛知県岩倉市では、３月２８日、２９日、４月４日、５日の４日間で「ミニＳＬマーケットａｔ夢さくら公園」を開催する。「岩倉桜まつり」の開催期間に合わせ、名鉄犬山線石仏駅から徒歩約１０分の夢さくら公園で、乗車無料のミニＳＬの運行や、ミニマーケットを行う。昨年の「岩倉桜まつり」との併催時では、期間内に１回マーケットが開催されていたが、今年からは２週連続でミニＳＬマーケットを開催。会場では、キッチンカー