詐欺などの罪に問われた太陽光発電関連会社「テクノシステム」社長の生田尚之被告の判決公判で、東京地裁は13日、検察官から被告に対し、追及や説得の域を超える発言があったとして「不相当と言わざるを得ない」と言及した。